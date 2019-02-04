الصحة: توفير أدوية السرطان والأدوية المنقذة للحياة مجاناً

ودعت خلال مخاطبتها الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، إلى التنسيق والتواصل والعمل في مجموعات بغرض نشر مزيد من الثقافات الصحية الداعمة والتوعية بالمرض.
من جانبه أعلن ممثل مفوض العون الإنساني، محمد المصطفى السناري، عن التصديق بإنشاء الشبكة السودانية لمكافحة السرطان، مؤكدا اهتمام المفوضية بالمنظمات الوطنية وتقويتها خاصة في مجال العمل الإنساني.
وطالب السناري بالتخصصية والتنسيق في عمل المنظمات، مؤكدا رعاية المفوضية للعمل الإنساني وتقديم كل الإمكانيات والإعفاءات الجمركية حتى يتم الدفع بمسيرة العمل الطوعي بالبلاد.
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