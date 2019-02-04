بابا الفاتيكان من الإمارات: التدين الحقيقي يقوم على محبة الله

قال بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، إنه لا يجب تأجيج العنف والتطرف والتعصب، أو التميز الذي يدنس حقوق البشرية.

وأضاف في كلمته في لقاء الإخواة الإنسانية في أبوظبي، مساء اليوم الاثنين، أن التدين الحقيقي يقوم على محبة الله، مشددًا على ضرورة التخلي عن النزعة الفردية التي تعد فخًا لهدم الإنسانية، وتبتعد عن السمات الفطرية للإنسان وهي التسامح ومحبة الله.

ويشارك البابا فرانسيس، والدكتور الطيب، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر والتصدي للفكر المتطرف.