السودان يشدد على العمل المشترك لانجاح القمة الأوروبية- العربية

شدد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد احمد، على ضرورة العمل المشترك لانجاح القمة العربية - الأوروبية -المزمع انعقادها نهاية فبراير الحالي بشرم الشيخ.
وشارك الدرديري في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئاسة المشاركة للاجتماع الوزاري مع كل من المفوضة الأوروبية موغريني والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقال الدرديري، بغض النظر عن عدم صدور بيان ختامي للخلافات داخل المجموعتين الأوروبية والعربية، الا ان الجانبان توصلا الى رؤى مشتركة برزت خلال بيانات الوفود وخطابات وزراء الخارجية من الجانبين.
وأعرب وزير الخارجية السوداني، عن أمله في تعزيز التعاون العربي الأوروبي.
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