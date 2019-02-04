ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمنت بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الاسمنت الخليج 365 : أكدت وسائل اعلام سودانية ارتفاع اسعار الاسمنت في السودان، وبلغ سعر طن أسمنت عطبرة وبربر (7200) جنيه، فيما سجل سعر طن أسمنت صخر السودان والسلامة (7) الف جنيهاً. بيما بلغ سعر طن حديد الامجد (59) الف جنيهاً، بحسب موقع اخبار السودان. وعزا تجار في حديثهم “للصحيفة” الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب وجود زيادة جديدة في أسعار الأسمنت من قبل مصانع الإنتاج بولاية نهر النيل، وبعض الولايات الأخرى في منتصف الأسبوع الماضي، وأكد صاحب مغلق بشارع الإنقاذ أن المصانع وضعت زيادة جديده قدرها (300) جنيه للطن الواحد.

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