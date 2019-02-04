- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضح المدير الفني للأشانتي الغاني أكونور شارلز أن فريقه خسر أمام الهلال بسبب خطأ فادح داخل مناطقه، مشيرًا إلى أن هدفهم في المباراة كان الحصول على نتيجة إيجابية.
وقال شارلز في تصريحات عقب نهاية اللقاء حسب باج نيوز إنه واجّه فريقًا يملك تاريخ كبير في القارة الأفريقية، موضحًُا أن لاعبيه أدوا بقوة وعزيمة ما ساهم ذلك في الفوز عليهم.
وأضاف” خسرنا مباراة ولم نودّع المنافسة بعد، هناك العديد من اللقاءات التي تنتظرنا،علينا أن نعود سريعًا ونرّتب أوضاعنا حتى نعوّض ما فقدناه من نقاط.
يشار إلى أن الأشانتي الغاني كان قد خسر أمام الهلال بهدف دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأشانتي يتغزل في الهلال ويوضح سبب خسارة فريقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.