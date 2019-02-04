نيكولاس مادورو يستعين بالبابا فرنسيس في مد جسور الحوار بين الفنزويليين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الاثنين بأنه طلب من بابا الفاتيكان فرنسيس المساعدة في مد جسور الحوار بين الفنزويليين لتجاوز أزمة بلادهم.

ونقلت قناة “سكاي تي جي -24” الإيطالية عن مادورو قوله: “لقدر بعثت رسالة إلى البابا فرنسيس، وآمل أن تكون في طريقها إلى روما والفاتيكان أو قد وصلت إلى هناك.. طلبت منه بذل كافة الجهود لمساعدتنا في سلوك طريق الحوار”.

وقال مصدر في الفاتيكان الوكالة تاس اليوم الاثنين، إن البابا كان قد أفصح عن موقفه من أزمة فنزويلا في وقت سابق، ولم يطرأ عليه أي تغيير، رافضا التعليق على حقيقة إرسال مادورو رسالة إلى البابا.

وقبل أيام دعا البابا لتسوية سلمية للأزمة في فنزويلا، كما أشار إلى أنه لا يرى أن من حقه إعطاء التوصيات للفنزويليين حول “ما هي الدول التي يجب عليهم الإصغاء لها”، مؤكدا أنه “يدعم الشعب الفنزويلي كله”. روسيا اليوم

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