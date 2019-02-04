أردوغان يُربك ابن سلمان مجددا ويكشف عن تفاصيل جديدة بملف خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات جديدة، النظام السعودي بضرورة الكشف عن قتلة خاشقجي.

وقال “أردوغان” في المقابلة التي بثت بشكل مباشر على “TRT” السعودية مجبرة على تحديد قتلة خاشقجي والكشف عنهم للعلن إذا كان لديها عزة.

وتابع:” لا أستطيع فهم الصمت الأمريكي تجاه الوحشية التي قتل فيها خاشقجي وأسمعنا استخباراتهم التسجيلات”

وردا على سؤال مذيعة خلال لقاء مع أردوغان، للحديث عن الانتخابات المحلية المقبلة، وقضايا إقليمية ودولية فيما إذا كان استمع للتسجيل، قال أردوغان: “إنه أمر لا يحتمل، ورئيس الاستخبارات السعودية بنفسه صعق مما سمعه”.

وأضاف: “التسجيل لدينا وعلى السلطات السعودية، أن تكشف تفاصيل ما جرى”.

وأوضح أردوغان أن رئيسة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، “استمعت للتسجيل في أنقرة، ونقلت ما سمعته لأعضاء الكونغرس، وقام رئيس مخابراتنا أيضا بإطلاع مجموعة من أعضاء الكونغرس على التفاصيل”.

ولفت إلى أنهم التقوا بالسيناتور ليندسي غراهام، خلال زيارتهم لتركيا، والذي وعد بدوره باستمرار طرح قضية خاشقجي في الكونغرس.

وعلى صعيد محاكمة قتلة خاشقجي قال أردوغان: “ربما بعضهم قتلوا.. ووصلتنا بعض الأنباء أن بعضهم ماتوا بحوادث سير لأننا لا ندري ما يحدث معهم”.

كما أكد الرئيس التركي أن عزل عادل الجبير من منصب وزير الخارجية السعودي “كان على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وأضاف أن الجبير كذب في قضية خاشقجي ثم عزله الملك سلمان بن عبد العزيز من منصبه، مؤكداً أن “مدبرو قتل خاشقجي ربما تخلصوا من بعض الضالعين في الجريمة عبر حوادث سير”.

وتناول الرئيس التركي، الانتخابات المحلية في البلاد، إلى جانب تطورات الملف السوري، في مقابلة على “تي آر تي”.