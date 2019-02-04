دراسة علمية جديدة : المشاكل الزوجية والشجار بين الزوجين تحسن الصحة!

أجرى مجموعة من الباحثين دراسة للكشف عن مدى تأثير الخلافات الزوجية والجدال بين الطرفين على أعمارهم وحالتهم الصحية بشكل عام.

كشفت الدراسة أن الجدال والشجار بين الزوجين يكون له تأثير إيجابي على صحتهم كما أنه يقلل من خطورة الموت المبكر.

وأوضحت الدراسة أن الزوجين الذين يعمدون إلى كتم مشاعرهم بداخلهم وعدم التعبير عنها يكونون أكثر عرضة للمخاطر صحية التي قد تؤدي بهم إلى الوفاة.

أهمية الشجار بين الزوجين

وأكدت الدراسة أن الأزواج الذين يصارحون بعضهم بمشاعرهم أثناء الخلافات والشجار ويعبرون عما بداخلهم بشكل كامل تتحسن صحتهم بشكل أفضل، كما أنها تكون سببًا في إطالة العمر لديهم.

ووجد الباحثون من خلال الدراسة التي قاموا بإجرائها أن الأزواج الذين يكتمون ضيقهم ومشاعر غضبهم يزداد خطر الموت لديهم بنسبة 18% لدى النساء، و35% لدى الرجال، وفق سيدي.الشجار

ونصح الباحثون بالاستفادة بهذه النزاعات في التعبير عن كل المشاعر السلبيية الداخلية التي تكمن بداخل الطرفين، حتى لا تكون سبب في مشكلات صحية فيما بعد.

المصدر: وكالات