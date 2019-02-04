النيل الأبيض تضمن كهربة المشاريع في الميزانية

أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض، عبدالقادر الخير عبدالله، موافقة وزارة المالية الاتحادية، إدراج كهربة المشاريع الزراعية في موازنة 2019 بتكلفة مليار جنيه، وأضاف أن الولاية استلمت منها 200 مليون جنيه.

وقال الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الولاية وقعت عقداً مع شركة “زادنا” لتأهيل وكهربة “14” مشروعاً زراعياً، مشيراً إلى أن ميزانية الولاية للعام 2019 تحمل جملة من البشريات، وإنها ركزت على معاش الناس وإحداث تنمية في مجالات الطرق والكهرباء والخدمات والمياه، كما وقعت الولاية مذكرة تفاهم في مجال التعليم عبر وزارة الضمان الاجتماعي لتشييد مدارس ثانوية بنين وبنات بها داخليات بمحليات “قلي، السلام، الجبلين، وأم رمتة” بتكلفة 328 مليون جنيه، كما وضعت الولاية حالياً الترتيبات لاستمرار الداخليات للمدارس بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وديوان الزكاة.

وأشار الخير إلى اتفاق وزارته مع شركة “زادنا” لتشييد خمسة مصانع أجبان في الولاية، مؤكداً جدية الولاية في إحداث تنمية متوازنة وبعدالة تشمل كافة المدن والقرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)