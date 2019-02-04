لجنة برلمانية تطالب بضبط تحايل التجار والمصدرين في الميزان التجاري

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني في اجتماعها يوم الاثنين برئاسة علي محمود عبد الرسول وبحضور وزير الصناعة والتجارة دكتور موسى كرامة وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس الوطني، استعرضت تقرير الميزان التجاري للوزارة .

وقال محمود إن الاجتماع يهدف للوقوف على موقف الإنتاج المحلي في سلع السكر و الدواء والقمح وزيادة الصادرات، وذلك سعياً لإصلاح الاقتصاد الوطني بالبلاد، واقترح رئيس اللجنة تعديل القوانين التي تعمل على سياسة التحرير والوقوف على نقاط الضعف، داعياً إلى تقديم مبادرة تعمل على إحكام التنسيق بين بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك السودانية.

من جانبهم دعا المتحدثون من أعضاء اللجنة بحسب وكالة السودان للأنباء إلى ضرورة وضع أسس للتخطيط للميزان التجاري وضبط تحايل التجار والمصدرين وذلك عبر جهاز متخصص يقوم بسد الثغرات والتجاوزات إلى جانب تفعيل الربط الشبكي وخلق تدفقات متوازنة من السلع الداخلة والخارجة تجنباً للخلل، وطالب الأعضاء بإرجاع المؤسسات التي كانت تتبع لوزارة التجارة تحقيقاً للتنسيق وتشجيع الصناعة إضافة إلى تقليل الوارد وزيادة الصادر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)