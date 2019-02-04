أمير الكويت: يوجه تحذيرا شديد اللهجة لنواب مجلس الأمة الكويتي.. “احذروا والا..”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن توجيه الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحذير شديد اللهجة للنواب الذين يتناقلون أخبارا على لسانه، دون إذن مسبق.

وقال “الغانم” في تصريحات صحفية إن الأمير كلّفه شخصيا بأن يُوصي النواب بضرورة تحري الدقة والامتناع عن نقل أمور تخص المقام السامي دون إذن مسبق مكتوب من الديوان الأميري.

وحذّر “الغانم ” من أن “نقل أي أمور تخص المقام السامي مخالف للقانون، خصوصاً إذا كان النقل غير دقيق، كما حصل مع الأخ محمد هايف أخيراً”.

وأضاف: “لا يجوز للأخ محمد هايف أن ينقل عن سمو الأمير أموراً ويقول إن هناك مَنْ نقل لي أموراً معينة عن سموه ويتحدث بها هنا وهناك، فضلاً عن قيام محمد هايف بنقل كلام غير دقيق عني بأنني لا أطبق حكم المحكمة”، داعياً إياه إلى “الالتزام والانتباه إلى عدم تجاوز القانون والتحدث في أمور نقلاً عن صاحب السمو”. وطن سرب

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