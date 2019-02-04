موقع أمريكي يسرّب برنامج دونالد ترامب كل صباح في البيت الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف موقع أمريكي، عن طبيعة روتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوميا في الصباح الباكر، في أول خمس ساعات من يومه في البيت الأبيض.

وبحسب موقع “Axios‏”، فإن ترامب أمضى 60 في المئة من وقته على مدى الأشهر الثلاثة الماضية في “فترات تنفيذية خاصة”.

جاء ذلك وفق بيانات وجداول زمنية تسربت من البيت الأبيض، بحسب ما أكده الموقع ذاته.

وأوضح أن ترامب يقضي عادة الساعات الخمس الأولى من يومه في مقر إقامته ليشاهد التلفزيون ويقرأ الصحف ويقوم بإجراء مكالمات هاتفية مع مساعدين ومشرعين وأصدقاء ومستشارين ومسؤولين في الإدارة.

وتعليقا على الأمر، فقد رد أحد مساعدي ترامب على “تويتر”، واصفا التسريب بأنه “خرق مشين للثقة”، وجادل بأن الجداول لا تعكس عبء العمل اليومي بدقة

ونقل الموقع أيضا عن “أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض”، قوله، إن ترامب يهاتف الناس دائما، ويتحدث معهم، مشيرا إلى أن هناك دائما شيئا يفعله الرئيس، ولكن ليس فقط ما يمكن وصفه بالبنية النموذجية.

ولا يشارك ترامب في أي أجتماع قبل الساعة الحادية عشرة صباحا، وعادة ما يكون الاجتماع عبارة عن إحاطة إعلامية أو اجتماع لمدة نصف ساعة مع رئيس هيئة الموظفين، وهو جدول تم الكشف عنه، أيضا، في السنة الماضية.

ونقل الموقع انتقادات لترامب بسبب كيفية قضائه لوقته، معتبرين أنه “قدم مفهوما جديدا للرئاسة غير المنظمة”.

وأخبرت السكرتيرة الصحافية في البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز، بأن ترامب “له أسلوب قيادة مختلف عن سابقه، وأن النتائج تتحدث عن نفسها”، وفق قولها.

وأضافت: “بينما يقضي معظم يومه المعتاد في اجتماعات ودعوات مقررة فإنه يوجد وقت يسمح ببيئة أكثر إبداعا ما يساعد على جعل الرئيس الأكثر إنتاجا في التاريخ الحديث”

عربي21