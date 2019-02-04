شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بثت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، مقطع فيديو ترويجيا ضخما عنوانه “الديمقراطية في الظلام” يظهر فيه الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن “المقطع ظهر في حديث رياضي شهير بأمريكا، يشاهده عشرات الملايين”.

وأخذت قضية خاشقجي، مسارا دوليا، حيث وصلت المحققة الفرنسية أغنيس كالامارد، على رأس فريق دولي إلى تركيا لإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. عربي21

كانت هذه تفاصيل خبر خاشقجي يظهر بمقطع ترويجي ضخم للواشنطن بوست عنوانه “الديمقراطية في الظلام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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