تحديد (3) ألف و400 جنيه سعراً لقنطار الصمغ العربي

شهاب محمد - الخرطوم - الصمغ

الخليج 365 :

كشفت ولاية غرب كردفان عن دخول (23) شركة أجنبية ووطنية في الاستثمار في بيع وشراء المحاصيل ببورصة الولاية.

وأعلن ابراهيم يوسف مدير بورصة المحاصيل بالولاية في تصريح لـ(smc) عن تحديد الاسعار المحاصيل ، مشيرا الي تحديد اسعار شراء محصول الصمغ العربي بواقع (3) الف و(400) جنيه للقنطار و(30) ألف جنية للطن من محصول الفول المقشور و(720) جنيه لمحصول الفول الخام و(1200) للقنطار من محصول حب البطيخ ، كاشفاً عن ربط البورصة بالشبكة الالكترونية.

ولفت يوسف الي ان البورصة تعتبر من المواعين الايرادية والاقتصادية التي تساهم في رفد الاقتصاد القومي للبلاد وتوفير العملات الصعبة لخزينة الدولة.