تراجع كبير في أسعار الخضروات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخضروالفاكهة

الخليج 365 :

كشفت جولة بالأسواق عن تذبذب في الأسعار ووفرة في المعروض من الخضروات في وقت شهدت فيه حركة البيع والشراء ركوداً عاماً وسط شكاوى من التجار من انعدام السيولة، وأرجع التجار الانخفاض لدخول المحصول الجديد من وارد الولايات، وقال التاجر الحر عبد الرحمن حامد من سوق بحري إن هناك انخفاضاً كبيراً في أسعار الطماطم ووصل الكيلو ٣٠ جنيهاً بدلاً عن ٥٠ جنيهاً الأسبوع الماضي، وكيلو الليمون 30 جنيهاً بدلاً عن 40 جنيهاً، أما كيلو الفلفلية وصل إلى 25 جنيهاً بدلاً من ٤٠ جنيهاً وكيلو البطاطس بلغ 25 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً وكيلو الأسود ما بين 10 و15 جنيها بدلاً عن ٣٠ جنيهاً موضحاً أن أسعار الخضرة تشهد انخفاضاً ملحوظاً حيث بلغ سعر الربطة الكبيرة 25 إلى 30 جنيهاً بدلاً عن 40 جنيهاً والصغيرة 2 جنيه، ولفت إلى أن سعر القرع الكاملة يتراوح ما بين 150و 80 جنيهاً بدلاً عن 300 جنيه حسب الحجم، بينما وصل سعر الشريحة منه 15 إلى 10 جنيهات، أما ربطة الجرجير، فبلغت الصغيرة 5 جنيهات والحجم الكبير منه وصل الى 25 جنيهاً أما كيلو البامية فبلغ 50 جنيهاً بدلاً عن 40 جنيهاً. أما كيلو الكوسا بـ 20 جنيهاً، ويتراوح سعر الكيلو من البامبي 20 جنيهاً وكيلو الخيار 30 جنيهاً، أما كيلو الجزر انخفض إلى 25 جنيهاً بدلاً عن 80 جنيهاً وكيلو الخيار 25 جنيهاً والخس 15 جنيهاً، أما الكروم فيتراوح ما بين 50 إلى 30 جنيهاً حسب الحجم، أما القرنبيط فيترواح ما بين 70 جنيهاً إلى 40 جنيهاً.