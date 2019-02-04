البراءة لرجل وزوجته من تهمة ممارسة الافعال الفاضحة داخل منزل بالازهري…..

شهاب محمد - الخرطوم - منحت محكمة بلدية الأزهري جنوب الخرطوم، البراءة لرجل أجنبي وسيدتين إحداهن أجنبية من تهمة ممارسة الأفعال الفاضحة داخل منزل بالأزهري.

وأصدر قاضي المحكمة “هشام عبد الله الأمين” الحكم بعد سماع أقوال المتهمين وشهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهم تزوج بالسيدة زواجاً مسيحياً، وأن السيدة الثانية صديقتها أتت لزيارتها بالمنزل.

وبحسب الاتهام، فإن شرطة النظام العام كانت قد داهمت منزل المتهمين بعد مراقبة عدة أيام عقب تلقيها بلاغاً من الشاكي، حيث ألقت القبض عليهم متلبسين، ودونت ضدهم بلاغاً وأحالتهم إلى المحاكمة.

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