البشير :الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية، مشيرا إلى إنجازات ولاية شمال كردفان عبر منصة مشروع نفير الولاية.

وأكد رئيس الجمهورية لدى مخاطبته اليوم ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة ( الهجانة) والقوات النظامية الأخرى برئاسة أركان القوات البرية ، على استمرار الدولة في تأهيل القوات المسلحة والقوات النظامية من خلال عمليات التدريب وتقديم المعينات التي تمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل.

وأشاد رئيس الجمهوريةببحسب وكالة السودان للأنباء بالتماسك والانسجام بين جميع مكونات القوات المسلحة القوات النظامية الأخرى.

إلى ذلك قال قائد الفرقة الخامسة مشاة اللواء الركن محمد خضر محمد إن القوات المسلحة والقوات النظامية تعمل على قلب رجل واحد لحفظ الأمن والاستقرار بالولاية، مؤكدا أن الولاية تشهد استقراراً وأمناً تامَين.

من جانبه أشاد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان بالدور البطولي لفرقة الهجانة ومجاهداتها على مر التاريخ، مذكرا بدورها الفاعل في عملية جمع السلاح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)