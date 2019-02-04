السجن (10) أعوام في مواجهة مدان بتزييف عملة

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم جنوب عقوبة السجن (10) أعوام والغرامة (20) ألف جنيه، في مواجهة شاب أدانته المحكمة بالترويج للعملات المزيفة، وذلك على خلفية معلومة كانت قد وردت إلى الشرطة تفيد القبض على المتهم وبحوزته عملة.
وباشرت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة تحرياتها، وبعد الرصد والمتابعة تم توقيف المتهم في الطريق العام، وبتفتيشه تم ضبط مبالغ مالية مزيفة تقدر بحوالي (3) آلاف جنيه، وتم تدوين بلاغ في مواجهته، وبالتحقيق معه رفض الكشف عن مصدر المبلغ الذي تم ضبطه بحوزته ومكان المتهم الذي قام بتزييف العملة. فتمت محاكمته بمخالفة المادة (117) من القانون الجنائي التزييف وتوقيع العقوبة أعلاه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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