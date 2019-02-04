ضبط سلع منتهية الصلاحية بشرق دارفور

تمكنت إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد بولاية شرق دارفور من ضبط أعداد كبيرة من السلع منتهية الصلاحية؛ حيث أكد مدير إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك محمد أبكر آدم استمرارية الحملات التفتيشية على أسواق المحليات كافة بغرض الحفاظ على سلامة المواطن.

وأشار الى أن خطة الإدارة لعام 2019 وضعت تدابير الحماية بالتنسيق التام مع هيئة الموصفات والمقاييس وإدارة إصحاح البيئة؛ بجانب الأمن الاقتصادي بالولاية التي تعمل على تعزيز حملات التفتيش على أسواق المحليات المختلفة والمواقع التجارية بمدينة الضعين.

إلي ذلك دعا أبكر المواطنين بضرورة التبليغ الفوري في حالة وجود أي سلعة منتهية الصلاحية من خلال تاريخ الإنتاج والانتهاء.

وأشار ابكر بحسب وكالة السودان للأنباء الى أن هذه السلع منتهية الصلاحية تشمل سلعا غذائية مثل الدقيق والبسكويت والمشروبات الغازية، بجانب سلع كيماوية مثل الصابون والكريمات وغيرها من السلع التي تسبب السموم وأمراض حساسيات او أمراض جلدية للإنسان.

مبينا أن المواد المنتهية الصلاحية 34 صنفا من السلع وتقدر بـ 5 أطنان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)