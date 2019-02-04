البشير يؤكد استمرار الدولة فى تأهيل القوات المسلحة والقوات النظامية

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية، واشار إلى إنجازات ولاية شمال كردفان عبر منصة مشروع نفير الولاية. وأكد البشير خلال مخاطبة يوم الاثنين ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاه( الهجانة) والقوات النظامية الاخرى برئاسة أركان القوات البرية على استمرار الدولة فى تأهيل القوات المسلحة والقوات النظامية من خلال عمليات التدريب وتقديم المعينات التى تمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل. وأشاد البشير بالتماسك والانسجام بين جميع مكونات القوات المسلحة القوات النظاميه الاخري.من جهته قال قائد الفرقة الخامسة مشاة اللواء الركن محمد خضر محمد أن القوات المسلحة والقوات النظامية تعمل على قلب رجل واحد لحفظ الامن والاستقرار بالولاية، وأكد أن الولاية تشهد استقرارا وأمنا تامين.من جانبه أشار والي ولاية شمال كردفان احمد محمد هارون للدور البطولى لفرقة الهجانة ومجاهداتها على مر التاريخ، ونوه لدورها الفاعل فى عملية جمع السلاح.

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