معتمد طويلة: يعبر عن امتنانه للوالي بالإنابة لاستجابته لمتطلبات مواطني طويلة

بحث وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والي ولاية شمال دارفور بالإنابة، حسن محجوب الفاضل، بمكتبه بالفاشر الأحد مع معتمد محلية طويلة، آدم يعقوب جديد، قضايا مواطني طويلة وتوفير مياه الشرب بمناطق وقرى العودة الطوعية المحلية من خلال حفر المزيد من الآبار وإنشاء السدود والخزانات.

وأطلع معتمد طويلة الوالي بالإنابة، خلال اللقاء، على خطة المحلية لتوطين 2500 أسرة عائدة من مخيمات النزوح.