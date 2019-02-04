وقال توبيليو البيرتو، حاكم ولاية توريت الحدودية، عضو اللجنة المشتركة بين جوبا وكمبالا، "تم تكوين لجنة مشتركة لترسيم الحدود بيننا وأوغندا".
وأضاف "نحن نعكف حاليا على جمع الخرائط التاريخية التي تعود إلى 1956، وهو العام الذي استقلت فيه السودان من الحكم الانجليزي، وكذلك الجانب الأوغندي سيقوم بإحضار الخرائط، وذلك من أجل تحديد المناطق الحدودية بيننا".
وأشار ألبيرتو، إلى أن اللجنة ستقوم أيضا في الأيام المقبلة، بتوعية وتنوير المجتمعات المحلية التي تعيش على حدود البلدين، حتى يكونوا على إلمام بعمل اللجنة، لضمان تعاونهم معها، وتقليل حدة التوترات.
ومنذ 2012، تشهد جوبا وكمبالا نزاعات حدودية في مناطق: مويو، ومقوي، الواقعة جنوب شرقي جنوب السودان، مما قاد لمواجهات مجتمعية بين طرفي قبيلة "الأشولي"، التي يعيش جزء منها في جنوب السودان، والجزء الآخر في شمالي أوغندا، حيث تدّعي كل مجموعة ملكيتها لتلك المناطق.
وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد".
وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.
كانت هذه تفاصيل خبر جنوب السودان تعلن عن تشكيل لجنة مع أوغندا لترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.