جنوب السودان تعلن عن تشكيل لجنة مع أوغندا لترسيم الحدود

أعلنت السلطات بدولة جنوب السودان، الإثنين، عن تكوين لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع أوغندا، بعد اندلاع مواجهات بين المجتمعات المحلية على الحدود بين البلدين، الأشهر القليلة الماضية.

وقال توبيليو البيرتو، حاكم ولاية توريت الحدودية، عضو اللجنة المشتركة بين جوبا وكمبالا، "تم تكوين لجنة مشتركة لترسيم الحدود بيننا وأوغندا".

وأضاف "نحن نعكف حاليا على جمع الخرائط التاريخية التي تعود إلى 1956، وهو العام الذي استقلت فيه السودان من الحكم الانجليزي، وكذلك الجانب الأوغندي سيقوم بإحضار الخرائط، وذلك من أجل تحديد المناطق الحدودية بيننا".

وأشار ألبيرتو، إلى أن اللجنة ستقوم أيضا في الأيام المقبلة، بتوعية وتنوير المجتمعات المحلية التي تعيش على حدود البلدين، حتى يكونوا على إلمام بعمل اللجنة، لضمان تعاونهم معها، وتقليل حدة التوترات.

ومنذ 2012، تشهد جوبا وكمبالا نزاعات حدودية في مناطق: مويو، ومقوي، الواقعة جنوب شرقي جنوب السودان، مما قاد لمواجهات مجتمعية بين طرفي قبيلة "الأشولي"، التي يعيش جزء منها في جنوب السودان، والجزء الآخر في شمالي أوغندا، حيث تدّعي كل مجموعة ملكيتها لتلك المناطق.

وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.