كيف تعمل لجنة تقصي الحقائق في السودان؟ (تقرير)

في الأيام الماضية، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

يُذكر أنّ السودان يشهد منذ 19 كانون الأول، حركة احتجاجية بدأت بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في بلد يعيش ركودًا اقتصاديًّا.

والتظاهرات شبه اليومية الّتي يردّد خلالها المحتجون هتاف "حرية، سلام، عدالة"، تحوّلت بسرعة ضدّ سلطة الرئيس السوداني عمر البشير الّذي يحكم البلاد منذ توليه السلطة على أثر انقلاب في عام 1989.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن المحامي العام السوداني، ومقرر لجنة تقصي الحقائق، صديق الشريف، قال: إن اللجنة تسلمت عدة تقارير من المخابرات والأمن والنيابة العامة، بشأن الأحداث في العاصمة والمدن السودانية بعد أدائها للقسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير.

وتعمل اللجنة حسب حديث المحامي العام السوداني، في إطار خطة عمل، حيث تم تكوين لجان فنية للإطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة بالأحداث، وأضاف الشريف أنه تم خصيص مكتب لوزارة العدل لتلقى الشكاوى بشأن الأحداث.

و قالت لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات، الأحد، إنها بصدد تخصيص مكتب بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات وأي معلومات تعينها في أداء مهامها، وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة وزير العدل، محمد أحمد سالم.

وأكد المحامي العام لجمهورية السودان، مقرر اللجنة صديق الشريف، أن اللجنة ظلت تواصل اجتماعاتها الراتبة خلال الفترة الماضية بعد أدائها القسم أمام السيد رئيس الجمهورية، مبيناً أن اللجنة تسلمت -بناءً على طلبها- تقارير من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن خطة عمل اللجنة تتضمن زيارات ميدانية لمواقع الأحداث المختلفة، بالإضافة إلى لقاءات مع الجهات المعنية، وتكوين لجان فنية لجمع المعلومات والحقائق والاستماع للإفادات من الأفراد والاطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمتابعة التحقيقات التي كونها السيد النائب العام.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في السودان "وفاة شاب متأثّرًا بجروحه أثناء التظاهرات الاحتجاجية"، لافتةً إلى "ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات منذ انطلاقها في كانون الأول 2018 إلى 29 قتيلًا".