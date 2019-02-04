كلوب يبعث رسالة خاصة إلى جماهير ليفربول

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة إلى جماهير الريدز، قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري.

ليفربول سيحل ضيفاً على وست هام يونايتد مساء الاثنين في محاولة لاستعادة تقدمه خمس نقاط في قمة الجدول، على حساب مانشستر سيتي.

وقال كلوب: إذا كان لي أن أقول شيئا لجماهيرنا أود أن أقول أنه علىنا الفور من أجل اسعادهم، الفضل كله يرجع إلى جماهيرنا، لقد كانوا رائعين.

وزاد المدرب: بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، شعرت بالدعم المتميز من الجماهير، علينا أن نلعب وخاصة أنه يتم متابعة ما نقوم به بنسبة 100 في المائة.

وأتم كلوب: أنا سعيد بالجماهير، يمكنهم أن يفعلوا الأفضل، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل ، لكنهم ساعدونا في حصد 61 نقطة، خلال 24 مباراة.