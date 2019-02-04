جوجل تخطط لشراء مقر جديد مكون من 35 طابقا فى أمريكا

على ما يبدو أن جوجل ترغب فى توسيع مجال أعمالها، حيث كشف تقرير جديد أنها تسعى للاستثمار فى العقارات الأمريكية، إذ أعلنت جوجل أنها وقعت عقد إيجار لبرج مكون من 35 طابقاً فى أوستن والذى من المقرر أن يكون جاهزاً للإشغال فى الربع الثانى من عام 2022.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن المبنى الجديد يوفر مساحة لـ5 آلاف عامل، إلا أن جوجل لم تعلق على الصفحة حتى الآن، فيما أشار التقرير الذى يستشهد بمصادر عقارية محلية أن البرج الجديد فى شوارع سيزار تشافيز ونويز سيكون مساحته 790 ألف قدم مربع.

وكانت جوجل قد أعلنت البحث عن استثمار بقيمة مليار دولار لمقر جديد فى مدينة نيويورك، وفى نوفمبر الماضى، أعلنت شركة جوجل أنها ستنفق 100 مليون دولار مقابل 21 فدانا من الأرض لإقامة "حرم ضخم" فى سان خوسيه بالقرب من مقرها الرئيسى فى ماونتن فيو، كاليفورنيا.