سبوتيفاي تفاوض لشراء منتج بودكاست بقيمة 200 مليون دولار

تتحضر سبوتيفاي لإجراء أول صفقة استحواذ لها على منتج البودكاست الكبير Gimlet Media بصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.

ووصلت المفاوضات بين الشركتين إلى المراحل المتقدمة وينتظر الإعلان عنها قريباً لو تمت الصفقة بالفعل لتكون واحدة من أهم المحطات في تاريخ البودكاست عالمياً حيث سيتم ضخ هذا المبلغ في شركة واحدة.

تقدر قيمة Gimlet Media حالياً عند 70 مليون دولار بعد آخر استثمار حصلت عليه قبل عامين وتنتج الشركة العديد من البودكاست الشهيرة في مجال التقنية والثقافة.

وبدأت سبوتيفاي مؤخراً تهتم أكثر بمجال البودكاست حيث أطلقت العام الماضي قسم خاص يعرض مؤثرات بصرية مع محتوى البودكاست. وسمحت قبل بضعة أشهر للعامة بأن يضيفو برامجهم الصوتية لقسم البودكاست ضمن مرحلة تجريبية.

لدى سبوتيفاي حالياً 200 مليون مستخدم وتهدف للتوسع أكثر في مجال البودكاست بعد أن فشلت محاولاتها في دخول قطاع الفيديو. وبلغت عائدات برامج البودكاست من الإعلانات حوالي 315 مليون دولار عام 2017، انه سوق صغير لكنه واعد وتسعى سبوتيفاي لإثبات مكانتها فيه.