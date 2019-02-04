مصدر: الرئيس الفرنسي يعتزم زيارة العراق خلال الشهر الجاري

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور العراق خلال شهر فبراير الجاري.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذا الشهر سيشهد زيارة للرئيس الفرنسي إلى العراق".

كما لفت إلى أن "الزيارة على الأغلب ستكون بعد الخامس عشر من الشهر الحالي"، وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد زار العراق، في الشهر الماضي، وذكر أن الرئيس ماكرون يعتزم زيارة العراق، معبرا عن رغبة باريس في توسيع العلاقات مع بغداد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أشار لودريان، خلال استقبال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي له في بغداد، إلى "زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد لتأكيد الدعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين".

وقال لودريان، بحسب البيان الذي نشرته قناة "السومرية نيوز"، "جئنا لنعلن دعمنا الكامل للعراق ولحكومته، ولنعبر عن إرادة فرنسا بتوسيع العلاقات مع العراق".

وأضاف: "فرنسا ستمضي قدما بعلاقات الشراكة والتعاون مع العراق ودعم الحكومة العراقية التي تقود العراق بنجاح".

وتابع الوزير الفرنسي: "العراق أصبح لاعبا أساسيا في الاستقرار وسياسته قائمة على النأي عن الصراعات وحفظ سيادته وقراره الوطني".