حزب الله يحذر: "إذا أرادت إسرائيل شن حرب فنحن مستعدون"

صرح نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة مع التلفزيون اللبناني، بأن حزب الله لا يعتقد أن إسرائيل قادرة على بدء صراع مع لبنان، لكنها تعتبر نفسها "مستعدة" للرد إذا قامت بذلك.

وحسب ما أوردته قناة "برس تي في"، قال "قاسم": "لا اعتقد أن إسرائيل مستعدة لبدء صراع مع لبنان الآن، لأن الوضع معقد وإسرائيل غير مهتمة بالحرب." وحذر المسئول من أنه "إذا أرادت إسرائيل شن حرب، فإننا مستعدون".

ورداً على ادعاء رئيس الوزراء نتنياهو، بأن الحكومة اللبنانية التي تم تشكيلها حديثاً "خاضعة لسيطرة" حزب الله، قال "قاسم": "إن الأمر ليس كذلك.. هذه الادعاءات ليست مهمة، وحزب الله يعتبر نفسه جزءً من حكومة وحدة وطنية في لبنان."

وأشار "قاسم" إلى أن الحزب يشغل "10 % فقط" من الحكومة، وأن ثلاثة فقط من الوزراء الثلاثة والثلاثين للحكومة الجديدة هم من أعضاء حزب الله أو من ينتمون إليه.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حزب الله، بأنه "وكيل" إيراني، وادعى أن الحزب قد سيطر على الحكومة اللبنانية المشكلة حديثًا.

وجاءت هذه المزاعم وسط توترات مستمرة حول شبكة من الأنفاق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والمخاوف الإسرائيلية من قدرات صواريخ حزب الله المتزايدة.