أخيرا.. تويتر تجلب ميزة تعديل التغريدات لكن بشروط

بعد حديثه السابق عن رغبة تويتر السماح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها، صرح جاك دورسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك للشبكة بأن الهدف من ذلك يأتي لتفادي الأخطاء التي تظهر في الكتابة وأن الوقت المسموح لذلك سيكون بحدود 5 ثوانِ إلى 30 ثانية فقط.

وقال جاك دورسي في مقابلة له، أن الشركة تفكر بإضافة خيار رؤية التغريدة قبل تعديلها أيضًا حتى لا يستغل البعض تلك الميزة بطريقة مخالفة مثل الشتائم. كما أكد أن الهدف من وضع وقت قصير لتغيير التغريدة يأتي حتى تحتفظ التغريدة بقيمتها الزمنية مع الوقت ولا يؤثر ذلك على طبيعة التغريدة لاحقًا.

وبينما تحدث رئيس تويتر أكثر من مرة عن تلك الميزة، فإنه عاد للحديث بعدم تأكيد إطلاقها أيضًا. لكن ربما هو كلام لعدم استعجال الجمهور بالميزة الجديدة.