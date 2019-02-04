صراع مثير بين السوكرتا والنمور الليلة

يستقبل ملعب بورتسودان مساء اليوم المواجهة التي تجمع فريقا حي العرب بورتسودان بضيفه الأهلي شندي، برسم الأسبوع الثالث من الدورة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل العرباوي اللقاء بدوافع وطموحات كبيرة، ويسعى الأخير لاستغلالها على الشاكلة المثلى، للمواصلة في سكة الانتصارات التي انتهجها الفريق خلال الجولات الماضية، ويملك السوكرتا في رصيده (12) نقطة، ويمكث الفريق في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق المجموعة (ب).

وسيبحث المغربي خالد هيدان خلال اللقاء على الدفع بذات التوليفة التي ظل يدفع بها مؤخراً في المواجهات السابقة، وسيعول الأخير أثناء اللقاء على خدمات سبت جكسا في تأمين الدفاع وباتو في الرواق الأيسر بجانب أسعد دبايو ومحمد جياد، فيما يتسلح نمور دار جعل للمباراة برصيد (16) نقطة ويجلس الفريق في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال برصيد (22) نقطة.

ويقود الأهلي فنياً المدرب الوطني الفاتح النقر الذي سيعمل على الرمي بتوليفة متجانسة تتوافق مع قدرات اللاعبين، وسيعتمد الأخير في اللقاء على خدمات وليد علاء الدين في صناعة اللعب، فضلاً عن مجاهد فاروق محور الارتكاز وينتظر أن يتغيب خطاب فيصل عن المباراة بسبب متأخراته المالية بحوزة النادي، ويتوقع أن تتحرك إدارة النادي في أسرع وقت لحل هذه المعضلة قبل أن تتفاقم، فضلاً عن أنه لاعب مؤثر بكشوفات الفريق، لا يستغني عنه الجهاز الفني في أي مباراة يدخلها الأهلاوي.