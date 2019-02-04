9 ملايين يورو تمويل أوروبي للمسح الوبائي للحيوان

قال وزير الثروة الحيوانية عبد الكريم دقاش إن الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل مشروع المسح الوبائي الثالث بمبلغ 9 ملايين يورو لمدة أربع سنوات، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في مجال صحة الحيوان.

وأوضح دقاش خلال لقاء بمكتبه يوم الأحد الخبيرة الهولندية بالاتحاد الأوروبي لوسي مارسي أن المشروع يستهدف ولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وغرب وجنوب وشمال كردفان، و القضارف وكسلا.

وأكد اهتمام الوزارة بصحة وسلامة الحيوان ورعايتها لبرامج مكافحة الأمراض لضمان قطيع صحي ومعافى لزيادة الإنتاج.

وقال الوزير بحسب شبكة الشروق – أن اللقاء استعرض الترتيبات الأولية لمشروع المسح الوبائي الثالث لدعم سبل كسب العيش لصغار المنتجين والرعاة .

وأضاف “أن المشروع تعده وتنفذه الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالوزارة وأكد أن المشروع سيسهم في دعم المعامل والمحاجر البيطرية الولائية بالإضافة إلى دعم برامج التوعية في مجال صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة” .