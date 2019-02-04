جريمة قتل بشعة تهز مدينة الحصاحيصا….

شهاب محمد - الخرطوم - -بالسكين- الخليج 365: نفذ شاب جريمة قتل بشعة حيث قام بتسديد طعنات لرجل بمدينة الحصاحيصا وقام بتسليم نفسه للشرطة وبحوزته اداة الجريمة (السكين).

ووقعت الحادثة بمدينة آربجي التابعة لمحلية الحصاحيصا، وكشف الشاب القاتل -22سنة- أن القتيل وشخص آخر قاما بالاعتداء عليه واغتصابه بعد أن تناولا الخمر وكانا في حالة سُكر وانهما قاما باغتصابه بعد أن اعتديا عليه بالضرب والاذى. وفور الحادث احيل القاتل الى الكشف الطبي حيث جاء قرار الطبيب ليؤكد وقوع حادثة الاغتصاب واثناء التحري ارشد القاتل على شخص آخر كان يرافق القتيل وألقت الشرطة القبض عليه وبالتحري معه اكد الواقعة وتم وضعه شاهداً في القضية. وفي السياق دون في مواجهة الشاهد نفسه بلاغاً منفصلاً تحت المادة 149 ق ج المتعلقة بالاغتصاب واحيل ملف القضية الى المحكمة للفصل .

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