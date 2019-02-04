الجيش الفرنسي ينفيذ غارات جوية على الحدود التشادية الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الجيش الفرنسي تنفيذ غارات جوية استهدفت مسلحين حاولوا دخول الحدود التشادية من ليبيا.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين: “نفذت مقاتلات فرنسية غارات جوية، أمس الأحد، استهدفت مجموعة مسلحة حاولت عبور الحدود الشمالية لتشاد من ليبيا بواسطة 40 سيارة نقل”، متابعة بأن ذلك “جاء ذلك بطلب من الجيش التشادي”.

ونقلت الوكالة بيانا للجيش الفرنسي: “نفذت مقاتلات ميراج 2000 تدخل بالتعاون مع الجيش التشادي لوقف تقدم عدائي، وتفريق مجموعة كانت تتوغل في عمق الأراضي التشادية”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتفق مع الرئيس التشادي في العاصمة إنجامينا، على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.

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