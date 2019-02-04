نقابة المعلمين تطالب بتكوين لجنة للتحقيق في وفاة استاذ خشم القربة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالبت النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان، وزارة العدل بتكوين لجنة للتحقيق حول ملابسات وفاة معلم داخل الحراسات ، بولاية كسلا.

والتقى وفد من نقابة المعلمين برئاسة الأمين العام ونائب الرئيس بوزير العدل “محمد أحمد سالم”، أمس (الأحد)، رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.

وشدد وفد من النقابة على ضرورة كشف الحقائق لكافة عمال التعليم بالسودان.

وأعلن الأمين العام للنقابة العامة “طارق محمود إبراهيم”، عن تقديمهم طلباً عاجلاً لوزير العدل بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول وفاة المعلم.

وأضاف: (أبلغنا الوزير ثقتنا في أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن اللجنة ستعلن عن نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن لتوضيح ملابسات وأسباب وفاة المعلم).

وقال إن وزير العدل أكد لهم اهتمامه الخاص بالقضية وحرصه الشديد على كشف الحقائق.

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