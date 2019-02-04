دعوات الإضراب .. (معارك) في غير معترك !!.. بقلم بخاري بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> لا أحد يعترض في أن يخرج بعض الناس أو كلهم في تظاهرات (سلمية) يطالبون بحقوقهم وتحسين الخدمات لهم، أو يطالبون بمحاسبة (الجهاز التنفيذي) اذا أخفق في إدارة شؤون البلاد، أو معاقبته اذا أفسد، كل هذه (حقوق) مكفولة بالدستور طالما كانت هي مطالبات (سلمية) وطبقاً للقانون.. لكن الذي لا يمكن السكوت عليه (الدعوات) المتكررة للدخول في إضراب خاصة ما سمي (إضراب الأطباء) والذي بحسب الإحصاءات الرسمية فشل فشلاً كبيراً، بل إن (المجلس الطبي) شرع في اجراءات (عقابية) للذين شاركوا في الإضراب وهم عاملون بالمستشفيات العامة، وذلك لسبب بسيط أن اضراب هؤلاء عن العمل نفذ في المستشفيات العامة، بينما مارسوا أعمالهم في المستشفيات الخاصة، ويعتبر هذا سلوك (غير لائق) بممارسي مهنة الرحمة والموصوفون بأنهم (رهط من الملائكة).. اذ كيف تحرم مريضاً من تقديم الخدمة الطبية في مستشفى عام؟ بينما تقدمها عن طيب خاطر لمن طلبها من (مشفى خاص)؟

> ما دعاني لهذه المقدمة حول (اضراب الأطباء) الذي هوى، هي الدعوات الجديدة التي تبناها بعض الناشطين في المواقع الاسفيرية لما أسموه (إضراب المعلمين).. وهي دعوة لا تقل خطورة عن سابقتها -اضراب الأطباء- لأن كلا الطرفين (الطبيب والمعلم) يقدمان خدمة جليلة للمجتمع، ولا يمكن أن تمنع من الوصول الى راغبيها وطالبيها مهما كانت الأسباب، فمهنة الطب (مقدسة) وكذلك مهنة التعليم.. ومثلما أن المريض من حقه الحصول على الخدمة الطبية فإن من أوجب حقوق المواطن أن ينال ابنه (التعليم المستحق).

> من أسمت نفسها بـ (لجنة المعلمين) بلا شك هي لجنة أو جهة لا تمثل المعلمين العاملين في البلاد، فلهؤلاء (نقابة) معترف بها وجاءت عبر انتخاب شاركت فيه قاعدة المعلمين في مختلف أنحاء البلاد، والنقابة هي الجهة الوحيدة المعترف بها لتقوم مقام (المعلمين) في كافة شؤونهم.. وما سواها لا يتجاوز وصف أنّه مجرد (استغلال سياسي) لغرض (معروف ومكشوف) لإثارة البلبلة والتوتر في العام الدراسي، وهو عام ليس كبقية الأعوام، اذ تعرّض خلال الاحتجاجات الماضية لعدد من (النكبات) بالتأخير الذي لازم العملية التعليمية بإغلاق المدارس، ومعلوم أن المعلمين هذه الأيام يسابقون الساعات لإكمال المقررات، حتى لا يضار الطلبة في إكمال عامهم الدراسي.

> أتحدث اليوم مثل غيري من (مئات الآلاف) من أولياء أمور التلاميذ، فإني كأب لعدد من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، لن أقبل أن يضيّع أبنائي عامهم لأي سبب من الأسباب، وكل الآباء بذلوا ما في وسعهم لإكمال العام الدراسي، وهم ليسوا على استعداد لإعادته في عام آخر.. إني على يقين أن (احساسي) هذا هو ذات احساس (الآباء وأولياء الأمور)، فكلهم رغبة عارمة أن يكمل أبناؤهم العام الدراسي على خير، ودون أن تصيبه العثرات، ونحمد الله أنّ العام ما زال يسير وفي ظروف هادئة، نتمنى أن لا يعكّر صفوها بعض الذين لا يحبون أن يشيع الاستقرار في البلاد.

> الدعوة نكررها للمعلمين الشرفاء الذين لن ينساقوا وراء هذه الدعوات (المبهمة) ليكملوا ما قاموا به من عمل عظيم، وما نحن متأكدون منه أنّ المعلمين من الفئات النبيلة في المجتمع التي لن تنساق وراء هذه الدعوات النشاز، ظلوا وما زالوا يقدمون كل جهد دون أن ينتظروا (شكراً) من أحد، ودعوة مماثلة نطلقها لأبنائنا الطلاب أن لا يلتفتوا لمثل هذه الدعوات.. حفظ الله بلادنا من كل سوء.