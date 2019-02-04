النيل الابيض ترصد مليار جنيه لكهربة المشاريع الزراعية

أعلن وزير المالية بالنيل الأبيض، عبد القادر الخير، عن موافقة وزارة المالية الاتحادية إدراج كهربة المشاريع الزراعية في موازنة 2019م بتكلفة مليار جنيه، كاشفاً بأن الولاية استلمت منها (200) مليون جنيه، كما تم إدراج تمويل محطة مياه مدينة ربك.

وقال الخيرإن الولاية وقعت عقداً مع شركة "زادنا" لتأهيل وكهربة (14) مشروعا زراعيا.

وأشار إلى أن ميزانية الولاية للعام ٢٠١٩م تحمل جملة من البشريات وإنها ركزت على معاش الناس وإحداث تنمية في مجالات الطرق والكهرباء والخدمات والمياه.

كما وقعت الولاية مذكرة تفاهم في مجال التعليم عبر وزارة الضمان الاجتماعي لتشييد مدارس ثانوية بنين وبنات بها داخليات بمحليات ( قلي، السلام، الجبلين وأم رمتة) بتكلفة (328) مليون جنيه.

كما وضعت الولاية حاليا الترتيبات لاستمرار الداخليات للمدارس بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وديوان الزكاة.

وأشار الخير الى اتفاق وزارته مع شركة زادنا لتشييد خمسة مصانع أجبان في الولاية، مؤكدا جدية الولاية في إحداث تنمية متوازنة وبعدالة تشمل كافة المدن والقرى.

أما في مجال تشغيل الخريجين قال وزير المالية إن ميزانية العام ٢٠١٩م رصدت (1600) وظيفة يتم تمويلها اتحاديا يتنافس عليها الخريجون وفق الأسس والضوابط المتبعة في ذلك.