وقال الخيرإن الولاية وقعت عقداً مع شركة "زادنا" لتأهيل وكهربة (14) مشروعا زراعيا.
وأشار إلى أن ميزانية الولاية للعام ٢٠١٩م تحمل جملة من البشريات وإنها ركزت على معاش الناس وإحداث تنمية في مجالات الطرق والكهرباء والخدمات والمياه.
كما وقعت الولاية مذكرة تفاهم في مجال التعليم عبر وزارة الضمان الاجتماعي لتشييد مدارس ثانوية بنين وبنات بها داخليات بمحليات ( قلي، السلام، الجبلين وأم رمتة) بتكلفة (328) مليون جنيه.
كما وضعت الولاية حاليا الترتيبات لاستمرار الداخليات للمدارس بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وديوان الزكاة.
وأشار الخير الى اتفاق وزارته مع شركة زادنا لتشييد خمسة مصانع أجبان في الولاية، مؤكدا جدية الولاية في إحداث تنمية متوازنة وبعدالة تشمل كافة المدن والقرى.أما في مجال تشغيل الخريجين قال وزير المالية إن ميزانية العام ٢٠١٩م رصدت (1600) وظيفة يتم تمويلها اتحاديا يتنافس عليها الخريجون وفق الأسس والضوابط المتبعة في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر النيل الابيض ترصد مليار جنيه لكهربة المشاريع الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.