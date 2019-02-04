أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية أسعار المحاصيل بسوق سنار اليوم، حيث بلغ أعلى سعر للسمسم 3900 جنيه للقنطار وبلغ أدنى سعر 3120 جنيها للقنطار. فيما بلغ المتوسط 3248 جنيها للقنطار وبلغ أعلى سعر للذرة الدبر 3000 جنيه للأردب وسجل أدنى سعر 2950 جنيها للأردب وسجل أعلى سعر للعكر 2250 جنيها للاردب وأدناه 2200 جنيه للاردب. وبلغ أعلى سعر للفتريتة 1800 جنيه للاردب وأدناه 1750 جنيها للاردب بينما بلغ متوسط سعر الدخن 3200 جنيه للاردب.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أسعار المحاصيل بسوق سنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.