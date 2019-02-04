يشهد استاد الابيض مساء اليوم المواجهة المهمة التي تجمع هلال التبلدي والخرطوم الوطني ضمن الجولة العاشرة لفرق المجموعة الاولى بمسابقة الدوري الممتاز . ويخوض الفريقان المباراة لاستعادة عافيتهما من جديد. فهلال التبلدي صاحب الارض والضيافة يدخل المباراة برصيد 12 وكان تعثر في مباراتيه الاخيرتين بالخسارة امام اهلي الخرطوم والتعادل امام حي الوادي. اما الخرطوم الوطني فيدخل المباراة برصيد 14 نقة وخسر آخر مبارياته امام الموردة بهدف. وفي مباراة ثانية يستضيف استاد بورتسودان مساء اليوم لقاء حي العرب واهلي شندي ضمن الجولة العاشرة لفرق المجموعة الثانية. يدخل حي العرب المباراة برصيد 12 نقطة وكان تعادل في الجولة الماضية مريخ الفاشر. أما أهلي شندي فله 16 نقطة وكان خسر آخر مبارياته امام الهلال بهدف وأكمل الفريقان تحضيراتهما لمباراة اليوم وكل فريق يطمح للفوز وحصد النقاط كاملة من المواجهة.

كانت هذه تفاصيل خبر هلال التبلدي يواجه الكوماندوز وحي العرب يستضيف اهلي شندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.