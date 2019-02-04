مدرب الهلال: الانتصار على الأشانتي مفتاح التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

أشاد التونسي إيراد الزعفوري، مدرب الهلال، بلاعبيه بعد الفوز على أشانتي كوتوكو الغاني بهدف في افتتاح مواجهات دور المجموعات بالكونفيدرالية.

وقال الزعفوري، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إنَّ اللاعبين تعاملوا مع المباراة بأهمية قصوى، معتبرًا أنها مفتاح التأهل للدور ربع النهائي.

وأضاف “قلت قبل المباراة إنَّنا درسنا المنافس جيدًا في نقاط قوته وضعفه، ونجحنا في التعامل معه، وهو فريق غير سهل والحمدلله، أننا فزنا عليه”.

وتابع “لم نفز منذ حوالي 4 سنوات بالكونفيدرالية في مرحلة المجموعات بملعبنا، ويرجع الفضل في ذلك لله ثم اللاعبين الذي استشعروا المسؤولية، وأدركوا أنَّ هذه المباراة ستكون المفتاح لبقية المباريات بالمجموعة”.

وحول تراجع مستوى لاعب المحور المالي بوبكر ديارا في المباراة، واهتزاز أداء الهلال نوعًا ما، قال الزعفوري: “أنا لا أحب أن أقيم لاعب على حساب لاعب آخر، والأداء لم يكن مهزوزًا”.

وتابع “لقد استحوذنا على الكرة بنسبة 90%، ولم نجعلهم يروها، في هذه المباراة استدرجنا الخصم، وانتظرناه يصل الى ملعبنا الخاص، وأغلقنا عليه المنافذ وبسرعة نسترجع الكرة ونقود بها الهجمات”.

وختم الزعفوري، بأن مباراة الأشانتي كانت من أكثر المباريات التي خرج فيها الهلال بإيجابيات”.

من جانبه، أكد مدرب أشانتي كوتوكو، أن فريقة قد أدى مباراة جيدة أمام مضيفه الهلال رغم خسارة فريقه، وأن مهاجميه قد صنعوا العديد من الفرص أمام مرمى الهلال، لكن لم يوفق في الوصول للمرمى.

وأضاف “كانت مبارة جيدة ولم نكن قادرين على العودة بسرعة كما اعتدنا في المباريات السابقة”.

وختم بأنه أغلق ملف مباراة الهلال، وتعلم الدرس منها، وسوف يعودون إلى غانا، للاستعداد للتحدي القادم، أمام زيسكو الزامبي.