الخرطوم والقاهرة يؤكدان علي التعاون المشترك

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عمر سليمان التعاون والتنسيق المشترك بين السودان ومصر مضيفا ان السودان سيشكل حضورا فى كل المحافل الثقافية والمهرجانات المصرية حاثا على تقوية المراكز الثقافية بين البلدين لتنشيط التبادل الثقافي.

وأبان خلال لقائه السفير المصرى بالسودان حسام عيسى، ان مصر شقيقة السودان، ورائدة الثقافة والادب والفن بالاضافة لخبرتها الطويلة فى التسويق السياحي.

وأشار الى ما تزخر به من آثار تحكي عن عظمة وتاريخ الشعب المصري مثمنا العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتناول وزير الثقافة ما تم من اتفاق بينه ووزيرة الثقافة المصرية مؤخراً فى اطار العمل الثقافي داعيا الى تدريب الكوادر السودانية بمصر وخاصة فى المجال الثقافي والسياحي والفني مؤكدا ان الوزارة فى تمام الجاهزية للعمل فى كل المجالات الثقافية والسياحية والاثرية.

من جانبه أكد السفير المصري حسام عيسى عمق العلاقة بين البلدين مشيرا الى روابط الدم والمصاهرة معتبرا النيل شريان الحياة بين البلدين وملهم للفن والثقافة،موضحاً ان السودان بلد غني بثقافته وسياحته.

ودعا عيسى الى تنظيم جولات سياحية مشتركة بين البلدين ولاسيما بين جنوب مصر وشمال السودان والى عمل درامي مشترك بين البلدين وتوظيف الميديا لدعم العلاقات الثنائية خاصة فى التسويق السياحي فضلا عن استغلال الموارد الضخمة فى البلدين وتنشيط السكة الحديد لتفعيل العمل السياحي والثقافي.

ونوه الي جذب الدول الاوربية الكبرى للسياحة فى البلدين معتبرا مصر والسودان شعب واحد للتشابه الكبير بينهما فى العادات والتقاليد.