بدء الحوار الشبابي بكل الولايات مارس المقبل

اعلن الاتحاد الوطني للشباب السوداني، بإن برنامج الحوار الشبابي سيبدأ بكافة ولايات السودان في مارس المقبل وصولا إلى المؤتمر القومي لقضايا الشباب الذي سيبدأ في أغسطس القادم، وانه يستهدف تشغيل أكثر من (10) آلاف شاب وشابة عبر أربعة مشروعات.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، لدى لقائه رئيس الاتحاد محمود أحمد محمد، رعاية الدولة ودعمها لكافة مشروعات وبرامج الاتحاد الوطني للشباب السوداني بما يمكنه من القيام بدوره على الوجه الامثل.

واطلع النائب الأول، على خطط وبرامج الاتحاد للعام 2019م وعلى رأسها مشروع الحوار الشبابي لمستقبل السودان وآلياته.

وأوضح رئيس الاتحاد إن اللقاء تناول جائزة الشباب السنوية لتقانة المعلومات التي ينافس فيها 158 تطبيقا جديدا في مجال الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن اللقاء بحث مشروعات استقرار الشباب التي تستهدف تشغيل أكثر من عشرة آلاف شاب وشابة عبر أربعة مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع التحويلي والتدريب الحرفي بجانب 1442 مشروعا صغيرا بالتنسيق مع ديوان الزكاة الاتحادي.

وأضاف "اللقاء تناول مشروع منصة الشباب للإبداع الثقافي لإبراز مواهب الشباب في ثمانية مجالات ثقافية بجانب مراجعة عدد من القوانين والسياسات بما يدفع بنهضة الشباب إلى الأمام".