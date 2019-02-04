المولودية يفقد جهود عزي امام المريخ ويستغنى عن الوزاني رسمياً

سيفقد مولودية الجزائر جهود مدافعه ايوب عزي في مباراة الفريق امام المريخ في السادس عشر من الشهر الجاري في اياب ربع نهائي كاس زايد. وكان ايوب تعرض للاصابة في مباراة الفريقين الاولى بالجزائر والتي انتهت بالتعادل السلبي وتم اخضاعه لفحوصات طبية ليتأكدأن الاصابة تحتاج لوقت طويل حتى يتعافى منها. على صعيد آخر فسخ مولودية الجزائر رسمياً عقد اللاعب شريف الوزاني بسبب القرار الصادر بحقه بالايقاف لمدة أربع سنوات بعد ثبوت تناوله لمادة الكوكايين.

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