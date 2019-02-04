المذيعة (إسراء عادل) .. تعرف علي وعدها للجمهور السوداني

ورفضت إسراء خلال تصريحات صحفية، الافصاح عن هوية وتفاصيل طلالتها، واضاف" لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيله الآن فقط لكم الوعد مني بالإختلاف".
وعن أكثر موقف صعب واجهك في برنامج مباشر أو تسجيلي، أشارت الي انه في إحدى البرامج المباشرة لم يأتي الضيف وكان شخصية سيادية، وقتها أصررت أن تُلغى الحلقة ولكن إدارة القناة كانت أقوى مني فقد رفضت إلغاء الحلقة.
وتابعت" أحسست أنّ عدم حضور الضيف هو عدم إحترام للقناة ولشخصي، قدمت الحلقة بإحترافية ولكن ليس بالطريقة التي حضّرت لها وبرفض من إحساسي الداخلي".
وباهت إسراء بانها قد نالت شرف أول مذيعة سودانية تحاورالفنان الطيب عبدالله بعد عودته إلي البلاد كنت، كما اشارت الي حوارات مبعث فخر اليها مع الموسيقار الراحل محمد عثمان وردي، الموسيقار محمد الأمين في سلسلة من ثلاثون حلقة.
ونوهت الي ان الحوار مع مجموعة عقد الجلاد قد كان حواراً راقياً ولمست في آرائهم الجريئة، واكدت بان تجربتها مع الفنان محمد النصري كانت جديدة ومختلفة تماماً.
ولم تخفي إسراء رغبتها الاكيدة في محاورة الفنان ابوكركي البخيت، وقالت " سعيت وإجتهدت وتواصلت معه بشكل شخصي ولكن للأسف لديه رأي محدد في شكل ظهوره في القنوات السودانية وأحترمت هذه الرغبة، كنت أتمنى أن ضع إسمه في سيرتي الذاتية كمذيعة".
يُشار الي المذيعة اللامعة إسراء عادل، سبق لها الظهور المتميز علي شاشة النيل الازرق واذاعات " الرياضية والمساء وغيرها"، ليطيب لها المقام حاليا في قناة الشروق الفضائية ، بجانب التعاون مع إذاعة جامعة السودان العالمية.وكشفت نجمة الشاشة الذهبية بان تعلمت قيادة السيارة منذ العام (2006)، وتابعت " أنا الآن حريفة جداً حتي أنني أشرفت على إختبار قيادة البعض في الأسرة"، موضحة بان أول سيارة حازتها كانت أكسنت دبدوب، لونها فضي وحزنت جدا عندما قمت ببيعها.
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