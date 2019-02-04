بالفيديو خال الشهيد بعد اداء القسم يكشف تفاصيل مهمة في مقتل ابنه

دفع المواطن عبد الرحيم حسن أحمد بشهادة جديدة تدين النظام بمقتل الشهيد الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم، داخل معتقلات جهاز الأمن في منطقة خشم القربة.

وقال المواطن عبد الرحيم وهو خال الشهيد أحمد الخير، إنه شاهد بعينه آثار التعذيب على رأس وبطن وظهر الشهيد، مؤكدا نزيف الدم من تلك المناطق بما فيها دبر الشهيد، ما يؤكد تعرضه لعمليات تعذيب واسعة.

وأكد عبد الرحيم أنه حاول تصوير جثمان الشهيد أحمد الخير لكن تم منعه من قبل أفراد جهاز الأمن.

وكان مقرر لجنة الأمن بولاية كسلا قد نفى تعرض الشهيد أحمد الخير للتعذيب، في وقت قال فيه جهاز الأمن إن الشهيد توفى بعد تسممه رفقة اثنين من المعتقلين واثنين من أفراد الجهاز، على خلفية تناولهم وجبة الغداء.

ولكن تقرير التشريح الرسمي أكد تعرض الشهيد إلى عنف جنائي، وقطع بوجود آثار ضرب في بعض أجزاء جسده.

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