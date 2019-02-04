بـ"الصور" تعرف علي برنامج زيارة كبر الي البحر الاحمر

ترأس نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، اجتماع مجلس حكومة ولاية البحر الاحمر، والذي استعرض تقارير اداء الوزارات والمجلس الاعلى للسياحة والاستثمار للعام ٢٠١٨م ، وخطة حكومة الولاية للعام ٢٠١٩م.

وسيفتتح نائب الرئيس خلال الزيارة عدداً من المنشآت الخدمة والتنموية بالولاية ويخاطب لقاءاً للفعاليات السياسية .

كما سيشهد يوم الثلاثاء افتتاح مستشفى الاطفال ووحدة المعالجة والمعمل بمركز علاج الاورام، ويتفقد محطة تحلية مياه الشاحنات ومشروع تأهيل مباني جزيرة سواكن الاثرية.

ومن المقرر ان يزور كبر خلاوي الشيخ علي بيتاي.

وكان نائب رئيس الجمهورية وصل صباح الاثنين الى حاضرة ولاية البحر الاحمر في زيارة للولاية تستغرق يومين، وكان في استقباله بمطار بورتسودان والي البحر الاحمر الهادي محمد علي واعضاء حكومته والقيادات التشريعية والتفيذية بالولاية.