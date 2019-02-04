السودان: نُهدي سلام فرقاء افريقيا الوسطي لكل الافارقة

قال وزير الخارجية، الدكتور الدرديري محمد أحمد، إن السودان يُهدي نجاح مفاوضات سلام إفريقيا الوسطى واتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين فرقاء إفريقيا الوسطى الي القارة الإفريقية كافة.

وأعرب الوزير عن تقدير السودان لأطراف النزاع في إفريقيا الوسطى والشركاء الإقليميين والدوليين في إنجاح مفاوضات سلام إفريقيا الوسطى التي استضافتها الخرطوم.

وأكد أن هذا النجاح يدل على قدرة الأفارقة على حل مشاكلهم بأنفسهم استنادا على المبدأ القائل لا حل للمشكلات الإفريقية إلا بأيادٍ إفريقية.

وأبدي سعادته بثقة فرقاء إفريقيا الوسطى في مبادرة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بإحياء عملية السلام في هذا البلد الشقيق.

وقال الدرديري "سيتم توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى الثلاثاء الخامس من فبراير الجاري فيما يتم التوقيع النهائي على الاتفاق في السادس من فبراير الجاري في بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى".