تذمر وسط الملعمين لعدم تطبيق زيادة على رواتبهم وخصم 200 جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شكا عدد من المعلمين، من عدم تطبيق زيادة على رواتبهم لشهر يناير الماضي، إسوة بموظفي الدولة، بعد أعلان الحكومة زيادة أجور العاملين استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة، تجاوزت 70%.

وكانت الحكومة أعلنت أن الزيادة ستكون بواقع 500 جنيه، لأقل درجة في هيكل الرواتب، وتصل الى 2500 جنيه.

وكشف المعلم مهند آدم ممثلا لـ(باج نيوز)، عن خصم 200 جنيهاً من رواتب المعلمين الشهر الماضي، مشيراً إلى أن النقابة لم تخطرهم بالأسباب التي تم بناءاً عليها الخصم.

وقال “تفاجأ المعلموين بخصم 200 جنيها من رواتبهم بدلاً من تطبيق الزيادة”.

وإنتقد كثرة الخصومات من مرتبات المعلمين، بالرغم من راتب المعلم يعتبر من أضعف الرواتب مقارنة مع موظفي الدولة.