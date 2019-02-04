مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم يغلق مستقراً عند 13436.617  نقطة .

شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

ومقارنه بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 1,627,386 جنيها الي 10,699,719 جنيها بنسبة إرتفاع بلغت 557% . وإرتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 5,536 الي 180,972 ورقة مالية بنسبة إرتفاع بلغت 317 % . وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 24 الي 54 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 125 % .

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الإستثمار إستقرار سعر سهم بنك التضامن الإسلامي عند 5.05 جنيهات .وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصدارتين وإستقرار سعر 5 إصدارات وذلك من جملة 7 إصدارة تم تداولها اليوم .