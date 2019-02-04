أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 4 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.34 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
04/02/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4326
0.4348
0.4337
الجنيه الاسترليني
62.0834
62.3938
62.2386
الفرنك السويسري
47.6420
47.8802
47.7611
الدولار الكندي
36.2346
36.4158
36.3252
كرونة السويدية
5.2411
5.2673
5.2542
الكرونة النرويجية
5.6235
5.6516
5.6376
الكرون الدنماركي
7.2796
7.3160
7.2978
الدينار الكويتي
155.7377
156.5164
156.1270
الريال السعودي
12.6663
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
54.3495
54.6212
54.4854
XAR
2004.2454
2014.7731
2009.5092
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