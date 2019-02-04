تراجُع المساحات المزروعة بمشروع الرهد لـ(200) ألف فدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كَشَفَ وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات نهار عثمان نهار، عن تراجع المساحة المزروعة بمشروع الرهد الزراعي لـ (200) ألف فدان هذا الموسم من جملة (350) ألف فدان مُستهدفة، وأكد في اجتماع مجلس إدارة المشروع أمس، وجود مُشكلات في الري تَسَبّبَت في تراجع المساحة، وقال إنّ حل مُشكلة الري سيكون بالقيام بزيارة ميدانية للوقوف على حجم المشكلات والإسراع بمُعالجتها.

وأوضح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة الريح الهندي، أنّ هناك تحديات كبيرة تُواجه الزراعة في كل المساحة بمشروع الرهد الزراعي، خاصةً زراعة محصول القطن، مُوجِّهاً للاهتمام بالشراكات التّعاقدية لفائدة المُزارع والدولة وزيادة عائدات الصادر، بجانب أهمية تغيير الدورة الزراعية من ثنائية إلى رباعية بالمشروع، مُؤكِّداً نجاح الزراعة التعاقدية لأنّها وفرت مُدخلات الزراعة كَافّة، داعياً القطاع الخاص الدخول في الشراكات الزراعية وفق شُرُوط وسياسات واضحةٍ.

واشار مدير عام مشروع الرهد الزراعي عبد الله محمد أحمد الى ضرورة عرض المشكلات إجمالاً للوصول إلى حُلُولٍ تُساعد في تنفيذ الخُطة للعام المُقبل، مُؤكِّداً سير حصاد محصول القطن وعدم وُجُود أية مُشكلة تعترض الحصاد، مُشدداً على البداية المُبكِّرة للزراعة في هذا العَام لضَمان تَحقيق إنتَاجيّة عَالية.

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